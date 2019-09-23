Анонсирован смартфон Samsung Galaxy A20s

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A20s с тремя камерами. Мобильник в целом оказался лучше, чем предполагалось, и Xiaomi следует напрячься.

Samsung Galaxy A20s получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1520x720 пикселей на матрице AMOLED, процессор с частотой 1,8 ГГц на восьми ядрах, 3 или 4 Гб оперативной памяти инакопитель 32 или 64 Гб со слотом microSD до 512 Гб. Что важно, батарея у него огромная – 4000 мАч с поддержкой более-менее быстрой зарядки.

Как говорилось выше, Samsung Galaxy A20s получил три камеры, хотя планировалось всего две. Сзади установлен модуль 8+5 Мп, а спереди есть 8-мегапиксельный сенсор. Поскольку это один из самых дешевых смартфонов Samsung, то не было смысла надеяться на более современные сенсоры. Сканер отпечатков пальцев у Samsung Galaxy A20s стоит сзади, есть разблокировка по лицу и два слота под SIM-карты. В мировой рознице смартфон выйдет до конца года в черном, красном, синем и зеленом оттенках пластикового корпуса, толщина которого равна 8 миллиметрам.

Максим Мишенев, MobileDevice

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