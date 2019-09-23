В iOS 13 обнаружено рекордное количество багов

В iOS 13 обнаружено рекордное количество багов

Разработчик приложений и игр Стив Тротон-Смит назвал на своей странице в Twitter «iOS 13 сверхотвратительным релизом, какого не было с iOS 8». Отмечено, что с трудностям сталкиваются не только создатели софта для iPhone, но и обычные пользователи.

Например, в iOS 13 отмечен сбой, который позволяет пользователям обойти экран блокировки iPhone и получить доступ к контактам. Кроме того, у некоторых владельцев смартфонов слетели все резервные копии в iCloud. У кого-то самопроизвольно телефон начинает переключаться между светлой и тёмной темами оформления, у кого-то зависают приложения или они начинают выполнять команды несколько раз подряд, а у некоторых отмечен забавный баг с регулировкой громкости.

Эксперты призывают не торопиться с установкой iOS 13, которая стала доступна с 19 сентября, а дождаться релиза версии iOS 13.1, выход которой ожидается 24 сентября — в новой версии ОС должны быть исправлены если не все, то самые критичные баги.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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