Разработчики программ для новой ОС Huawei не могут работать

Санкции со стороны США и последовавший отказ Google от предоставления своих сервисов и операционной системы Android для смартфонов Huawei вынудил китайскую компанию искать выход из сложившейся ситуации. Решением стала собственная операционная система HarmonyOS, на которую разработчикам приложений предложили портировать софт с Android.

Для облегчения задачи в Huawei подготовили компилятор Ark Compiler, который должен максимально упростить процесс адаптации приложений от Android для HarmonyOS, но сам компилятор оказался неработоспособным. В Huawei заявили, что потратили на разработку Ark Compiler около 10 лет, но результаты работы не впечатлили программистов.

Разработчики подчеркнули, что Ark Compiler не в состоянии скомпилировать даже свой собственный демонстрационный образец, не говоря уже о работе с другим софтом. Кроме того, Huawei до сих пор не разместил в открытом доступе весь код фреймворка (это случится только в 2020 году), что осложняет работу, сообщает Abacus News.

В итоге создатели софта заявили, что в данный момент Ark Compiler абсолютно неработоспособен и о его выпуске в Huawei заявили исключительно в рекламных целях и используют как рычаг дополнительного воздействия на США в торговой войне.



