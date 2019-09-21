НКРСИ намерена запретить операторам списывать деньги без подтверждения

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи сообщила, что приняла за основу изменения к действующим Правилам предоставления и получения телекоммуникационных услуг. Об этом пишет Liga.net, пишут AIN.UA.

Главные нововведения новой редакции — более жесткие требования к операторам для получения согласия абонента на получение услуг. В частности, это касается и контент-услуг: например, платных рассылок и дайджестов, на которых пользователей подписывают без видимого на то согласие.

Ранее AIN.UA уже освещал проблему — обычно услуги предоставляют не сами операторы, а компании-партнеры. При этом, вместо односторонних подписок используется схема «невидимых баннеров», при которых пользователей уловками и обманом заставляют активировать услугу. Иногда на контент-услуги подписывали даже smart-устройства.

Что предлагает НКРСИ. Краткий список изменений:

  • Оператор должен получить четкое согласие пользователя на предоставление услуг. В том числе контент-услуг — сюда включили платные рассылки.
  • Согласие нужно получить в такой форме, чтобы его можно было зафиксировать оборудованием. Среди вариантов: голосовое, текстовое сообщение, сигналы тонового набора или код подтверждения.
  • Код подтверждения — новый вариант, раньше такой опции не было. Это одноразовый пароль, который оператор присылает на номер или электронную почту. Его нужно использовать, чтобы подтвердить платную подписку.
  • Предоставлять услуги можно только уведомив об этом пользователя и получив от него согласие.
  • Если заказа и согласие не было — навязывать услуги запрещается.
  • Также запрещается включать контент-услуги в тарифные планы.
  • Если услуга оформляется или предоставляется по исходящему звонку, то сначала пользователь должен услышать все условия и стоимость, а потом получить время на подтверждение или отказ.
  • Пользователь имеет право отменить или изменить условия предоставления услуг с помощью письменного или электронного заявления (сообщение, тоновой набор, код подтверждения).

Зачем это нужно

В пояснительной записке к документу значится, что пользователи все чаще жалуются на предоставление контент-услуг без прямого согласия. В 2018 году НКРСИ зафиксировала 549 таких жалоб, их количество росло в течение последних трех лет.

При этом, поскольку 90% абонентов пользуются обезличеными припейд-тарифами, им невозможно предоставить адекватную защиту прав потребителей.

Стоит отметить, что принятие за основу — не окончательное утверждение изменений к Правилам. До 20 октября НКРСИ будет принимать замечания и коррективы к проекту.


Михаил Сапитон, AIN

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