НКРСИ намерена запретить операторам списывать деньги без подтверждения

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи сообщила, что приняла за основу изменения к действующим Правилам предоставления и получения телекоммуникационных услуг. Об этом пишет Liga.net, пишут AIN.UA .

Главные нововведения новой редакции — более жесткие требования к операторам для получения согласия абонента на получение услуг. В частности, это касается и контент-услуг: например, платных рассылок и дайджестов, на которых пользователей подписывают без видимого на то согласие.

Ранее AIN.UA уже освещал проблему — обычно услуги предоставляют не сами операторы, а компании-партнеры. При этом, вместо односторонних подписок используется схема «невидимых баннеров», при которых пользователей уловками и обманом заставляют активировать услугу. Иногда на контент-услуги подписывали даже smart-устройства.

Что предлагает НКРСИ. Краткий список изменений:

Оператор должен получить четкое согласие пользователя на предоставление услуг. В том числе контент-услуг — сюда включили платные рассылки.

Согласие нужно получить в такой форме, чтобы его можно было зафиксировать оборудованием. Среди вариантов: голосовое, текстовое сообщение, сигналы тонового набора или код подтверждения.

Код подтверждения — новый вариант, раньше такой опции не было. Это одноразовый пароль, который оператор присылает на номер или электронную почту. Его нужно использовать, чтобы подтвердить платную подписку.

Предоставлять услуги можно только уведомив об этом пользователя и получив от него согласие.

Если заказа и согласие не было — навязывать услуги запрещается.

Также запрещается включать контент-услуги в тарифные планы.

Если услуга оформляется или предоставляется по исходящему звонку, то сначала пользователь должен услышать все условия и стоимость, а потом получить время на подтверждение или отказ.

Пользователь имеет право отменить или изменить условия предоставления услуг с помощью письменного или электронного заявления (сообщение, тоновой набор, код подтверждения).

Зачем это нужно

В пояснительной записке к документу значится, что пользователи все чаще жалуются на предоставление контент-услуг без прямого согласия. В 2018 году НКРСИ зафиксировала 549 таких жалоб, их количество росло в течение последних трех лет.

При этом, поскольку 90% абонентов пользуются обезличеными припейд-тарифами, им невозможно предоставить адекватную защиту прав потребителей.

Стоит отметить, что принятие за основу — не окончательное утверждение изменений к Правилам. До 20 октября НКРСИ будет принимать замечания и коррективы к проекту.