НКРСИ намерена запретить операторам списывать деньги без подтверждения
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи сообщила, что приняла за основу изменения к действующим Правилам предоставления и получения телекоммуникационных услуг. Об этом пишет Liga.net, пишут
Главные нововведения новой редакции — более жесткие требования к операторам для получения согласия абонента на получение услуг. В частности, это касается и контент-услуг: например, платных рассылок и дайджестов, на которых пользователей подписывают без видимого на то согласие.
Ранее AIN.UA уже освещал проблему — обычно услуги предоставляют не сами операторы, а компании-партнеры. При этом, вместо односторонних подписок используется схема «невидимых баннеров», при которых пользователей уловками и обманом заставляют активировать услугу. Иногда на контент-услуги подписывали даже smart-устройства.
Что предлагает НКРСИ. Краткий список изменений:
- Оператор должен получить четкое согласие пользователя на предоставление услуг. В том числе контент-услуг — сюда включили платные рассылки.
- Согласие нужно получить в такой форме, чтобы его можно было зафиксировать оборудованием. Среди вариантов: голосовое, текстовое сообщение, сигналы тонового набора или код подтверждения.
- Код подтверждения — новый вариант, раньше такой опции не было. Это одноразовый пароль, который оператор присылает на номер или электронную почту. Его нужно использовать, чтобы подтвердить платную подписку.
- Предоставлять услуги можно только уведомив об этом пользователя и получив от него согласие.
- Если заказа и согласие не было — навязывать услуги запрещается.
- Также запрещается включать контент-услуги в тарифные планы.
- Если услуга оформляется или предоставляется по исходящему звонку, то сначала пользователь должен услышать все условия и стоимость, а потом получить время на подтверждение или отказ.
- Пользователь имеет право отменить или изменить условия предоставления услуг с помощью письменного или электронного заявления (сообщение, тоновой набор, код подтверждения).
Зачем это нужно
В пояснительной записке к документу значится, что пользователи все чаще жалуются на предоставление контент-услуг без прямого согласия. В 2018 году НКРСИ зафиксировала 549 таких жалоб, их количество росло в течение последних трех лет.
При этом, поскольку 90% абонентов пользуются обезличеными припейд-тарифами, им невозможно предоставить адекватную защиту прав потребителей.
Стоит отметить, что принятие за основу — не окончательное утверждение изменений к Правилам. До 20 октября НКРСИ будет принимать замечания и коррективы к проекту.