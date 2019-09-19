Google запустил телефонную линию для вопросов к Assistant в Индии

Google объявил об открытии в Индии отдельной телефонной линии, предназначенной для вопросов к голосовому помощнику Assistant. Инициатива призвана помочь тем индийцам, у которых нет доступа к интернету, получить интересующую их информацию.

Партнёром Google стал второй по величине мобильный оператор в стране Vodafone-India. Дозвониться к Assistant можно по номеру 000-800-9191-000. Линия круглосуточная и работает бесплатно. Сервис доступен на английском языке и на хинди.

Assistant можно спрашивать о прогнозе погоды, результатах спортивных матчей, загруженности дорожного движения и т.п.

Согласно Google, доступ к интернету отсутствует у «сотен миллионов» индийцев.

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