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2019-09-19
Google запустил телефонную линию для вопросов к Assistant в Индии
Google
Партнёром Google стал второй по величине мобильный оператор в стране Vodafone-India. Дозвониться к Assistant можно по номеру 000-800-9191-000. Линия круглосуточная и работает бесплатно. Сервис доступен на английском языке и на хинди.
Assistant можно спрашивать о прогнозе погоды, результатах спортивных матчей, загруженности дорожного движения и т.п.
Согласно Google, доступ к интернету отсутствует у «сотен миллионов» индийцев.
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