Пенсионный фонд запустил мобильное приложение. Сначала для Android

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) запустил мобильный клиент для Android (версия 4.4 и выше). Пока что он работает в тестовом режиме. В будущем Фонд намерен портировать его и на iOS , пишет ITC.UA, сообщают AIN.UA .

Для использования нужно верифицироваться через ЭЦП или предварительно зарегистрироваться на сайте ПФУ. В числе основных возможностей:

Для застрахованных лиц — просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж).

— просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж). Для пенсионеров — просмотр сведений из электронного пенсионного дела.

— просмотр сведений из электронного пенсионного дела. Для всех категорий: просмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов; верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете; получение и просмотр сообщений от Пенсионного фонда Украины.

В будущем ПФУ возможности приложения хотят расширить в соотвествии с положениями проекта Е-Пенсия. Среди заявленного: