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2019-09-18
Пенсионный фонд запустил мобильное приложение. Сначала для Android
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) запустил мобильный клиент для Android (версия 4.4 и выше). Пока что он работает в тестовом режиме. В будущем Фонд намерен портировать его и на iOS, пишет ITC.UA, сообщают
Для использования нужно верифицироваться через ЭЦП или предварительно зарегистрироваться на сайте ПФУ. В числе основных возможностей:
- Для застрахованных лиц — просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж).
- Для пенсионеров — просмотр сведений из электронного пенсионного дела.
- Для всех категорий: просмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов; верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете; получение и просмотр сообщений от Пенсионного фонда Украины.
В будущем ПФУ возможности приложения хотят расширить в соотвествии с положениями проекта Е-Пенсия. Среди заявленного:
- представление документов для назначения / перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия)
изменение параметров информирования;
- запись на прием в отделы обслуживания;
- просмотр электронных листков нетрудоспособности по застрахованному лицу;
- представление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицом;
- согласования по регистрации электронных листков нетрудоспособности по обращению страхователей.
Михаил Сапитон, AIN
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