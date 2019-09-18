Пенсионный фонд запустил мобильное приложение. Сначала для Android

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) запустил мобильный клиент для Android (версия 4.4 и выше). Пока что он работает в тестовом режиме. В будущем Фонд намерен портировать его и на iOS, пишет ITC.UA, сообщают AIN.UA.

Пенсионный фонд запустил мобильное приложение. Сначала для Android

Для использования нужно верифицироваться через ЭЦП или предварительно зарегистрироваться на сайте ПФУ. В числе основных возможностей:

  • Для застрахованных лиц — просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж).
  • Для пенсионеров — просмотр сведений из электронного пенсионного дела.
  • Для всех категорий: просмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов; верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете; получение и просмотр сообщений от Пенсионного фонда Украины.

В будущем ПФУ возможности приложения хотят расширить в соотвествии с положениями проекта Е-Пенсия. Среди заявленного:

  • представление документов для назначения / перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия)
    изменение параметров информирования;
  • запись на прием в отделы обслуживания;
  • просмотр электронных листков нетрудоспособности по застрахованному лицу;
  • представление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицом;
  • согласования по регистрации электронных листков нетрудоспособности по обращению страхователей.

Михаил Сапитон, AIN

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