Vivo NEX 3 5G: уникальный экран без рамок, чип Snapdragon 855 Plus и 64-Мп камера

Китайская компания Vivo, как и ожидалось, представила флагманский смартфон NEX 3 5G, получивший ряд уникальных особенностей.

Главная «изюминка» аппарата — дисплей, загибающийся на боковые части корпуса. Такое исполнение вкупе с верхней и нижней рамками минимальной ширины позволило экрану занять 99,6 % площади фронтальной поверхности.

Дисплей получил название Waterfall FullView. Применена панель Super AMOLED размером 6,89 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2256 ? 1080 точек, частота обновления — 60 Гц. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Использование загнутого дисплея привело к тому, что аппарат лишился боковых физических кнопок управления — вместо них применяется сенсорная система Touch Sense с обратной связью. Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Фронтальная камера выполнена в виде довольно крупного выдвижного модуля. Он содержит 16-мегапиксельный датчик и светодиодную вспышку.

В тыльной части установлена тройная камера. Её основным компонентом является 64-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL Bright GW1; максимальная диафрагма — f/2,09. Кроме того, применены два 13-мегапиксельных модуля — f/2,2; 120 градусов и f/2,48.

Задействован процессор Snapdragon 855 Plus, содержащий восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 (до 672 МГц). За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 44-ваттной подзарядки.

Покупатели смогут выбирать между тремя версиями Vivo NEX 3 5G:

  • 8 Гбайт оперативной памяти, накопитель на 128 Гбайт, поддержка 4G — $710;
  • 8 Гбайт оперативной памяти, накопитель на 256 Гбайт, поддержка 4G и 5G — $810;
  • 12 Гбайт оперативной памяти, накопитель на 256 Гбайт, поддержка 4G и 5G — $880.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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