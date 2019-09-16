HTC назвала дату выхода своего первого смартфона с 5G

Компания HTC, о которой все уже почти забыли, собирается выпустить новый флагманский смартфон. Мобильник станет первым в ее модельном ряду с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, вот только его придется немного подождать.

По словам представителей HTC, мобильник с 5G она выпустит в начале 2020 года, хотя впервые о нем заговорили еще в первых числах 2019. Итого, на разработку смартфона у нее уйдет ровно год, и это не просто много, а очень много, ведь модемы 5G уже есть в продаже – бери партию и клепай мобильники.

О спецификациях новинки HTC ничего неизвестно, но, раз это будет флагман, то его наверняка построят на Qualcomm 855 или 855 Plus – пока что самом мощном процессоре на рынке, который к тому времени уже может лишиться своего титула. Вероятнее всего, анонс смартфона состоится в рамках выставки CES 2020 в январе будущего года, но, признаемся, смартфоны HTC уже никому не нужны – они стоят дороже аналогов Xiaomi, так что смысла в них нет совсем.


Максим Мишенев, MobileDevice

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