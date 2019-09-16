Xiaomi Mi 9 Pro 5G со SD855+ и 12 Гбайт ОЗУ, а также концепт Mi Mix 4 5G представят 24 сентября

Вслед за слухами Xiaomi подтвердила, что представит Mi 9 Pro 5G на мероприятии в Китае 24 сентября. Она также продемонстрирует концепт телефона Mi Mix следующего поколения с поддержкой 5G — по слухам, последний будет оснащён 108-Мп датчиком Samsung, но окончательная версия аппарата выйдет в конце года. Также ожидается, что компания представит оболочку MIUI 11 и новые модели телевизоров Mi TV.

Xiaomi уже подтвердила, что Mi 9 Pro 5G будет поддерживать четыре передовых типа зарядки: скоростную проводную, беспроводную скоростную на 30 Вт, проводную обратную и беспроводную обратную зарядку. Когда телефон работает в режиме проводной скоростной зарядки, пользователи смогут использовать функцию беспроводной обратной зарядки для других смартфонов или совместимых наушников (то же касается проводной обратной зарядки).

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, по слухам, включает следующие технические характеристики:

  • 6,39-дюймовый (1080 ? 2280 пикселей) дисплей Full HD+ Super AMOLED с 103,8 % охватом цветового пространства NTSC, яркостью 600 нит, контрастностью > 60000:1, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6;
  • 7-нм однокристальная система Snapdragon 855 Plus (1 ядро Kryo 485 2,96 ГГц + 3 ядра Kryo 485 2,42 ГГц + 4 ядра Kryo 485 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 640);
  • 6/8/12 Гбайт ОЗУ LPDDR4x в связке со 128/256/512-Гбайт накопителем;
  • поддержка двух SIM-карт;
  • Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10;
  • 48-Мп тыльная задняя камера с 1/2-дюймовым сенсором Sony IMX586, диафрагмой f/1,75, светодиодной вспышкой, OIS, лазерной автофокусировкой, PDAF и CAF; телеобъектив с диафрагмой f/2,2 и 12-Мп датчиком 1/3,6" Samsung S5K3M5; сверхширокоугольный объектив 117° с диафрагмой f/2,2 и 16-Мп датчиком Sony IMX481;
  • встроенный в экран сканер отпечатков пальцев;
  • размеры 157,21 ? 74,64 ? 8,95 мм при весе 196 грамм;
  • 5G, Dual 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac (2 ? 2 MU-MIMO), Bluetooth 5, двухчастотный (L1 + L5) GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C;
  • аккумулятор на 4000 мА·ч с 45-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядкой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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