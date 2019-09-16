Флагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентября

Флагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентября

Бренд Redmi, сформированный китайской компанией Xiaomi, сообщил о намерении анонсировать некий флагманский гаджет в течение недели — в период с 17 по 23 сентября.

Президент Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing), как отмечают сетевые источники, уточнил, что бренд проведёт трансляцию презентации 19 сентября. Ожидается, что именно в этот день дебютирует загадочное устройство. Более того, сообщается, что в момент анонса начнутся и фактические продажи продукта.

Важно отметить, что в приглашении Redmi новинка описывается именно как «флагманский продукт». Наблюдатели обращают внимание на то, что это может быть не смартфон, а некий другой гаджет.

Флагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентября

В то же время известно, что бренд Redmi проектирует флагманский смартфон на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Чип объединяет восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 672 МГц.

Так или иначе, завеса тайны над новым устройством будет снята в течение нескольких дней.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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