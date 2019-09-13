Huawei рассматривает возможность продажи доступа к своим 5G-технологиям

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) сообщил о том, что телекоммуникационный гигант рассматривает возможность продажи доступа к своим технологиям в сфере 5G компаниям, базирующимся за пределами азиатского региона. При этом покупатель сможет свободно изменять ключевые элементы и блокировать доступ к созданным продуктам.

В одном из недавних интервью господин Чжэнфэй сказал, что за разовый платёж покупателю будет предоставлен доступ к существующим патентам и лицензиям, исходному ходу, техническим чертежам и прочим документам в сфере 5G, которые есть в распоряжении Huawei . Покупатель сможет изменять исходный код по своему усмотрению. Это означает, что ни Huawei , ни правительство Поднебесной не будут иметь даже гипотетического контроля над любой телекоммуникационной инфраструктурой, построенной с использованием оборудования, произведённого новой компанией. Huawei также сможет продолжить развитие имеющихся 5G-технологий в соответствии с собственными планами и стратегией.

Сумма, которую придётся заплатить потенциальному покупателю за доступ к технологиям Huawei , не разглашается. В сообщении говорится о том, что китайская компания готова рассмотреть предложения западных компаний. В ходе интервью господин Чжэнфэй отметил, что полученные от этой сделки деньги позволят Huawei сделать «большие шаги вперёд». Стоимость технологического портфеля Huawei в сфере 5G может составлять десятки миллиардов долларов. За прошедшее десятилетие компания потратила не менее $2 млрд на исследования и разработки технологий в сфере 5G.

«5G предоставляет скорость. Страны, которые имеют скорость, будут двигаться вперёд быстро. Наоборот, в странах, которые отказались от скорости и передовых технологий связи, может наблюдаться замедление экономического роста», — сказал Жэнь Чжэнфэй в ходе интервью.

Несмотря на то, что Huawei удалось добиться немалых успехов на рынках некоторых западных стран, обострение американо-китайской торговой войны наносит сильнейший вред компании. Правительство США не только запрещает сотрудничать с Huawei американским компаниям, но и вынуждает поступать аналогичным образом другие страны.

В настоящее время американские власти ведут несколько расследований деятельности Huawei , которая была обвинена в краже интеллектуальной собственности и шпионаже в пользу правительств Китая. Huawei категорически отрицает все обвинения США и других стран, в том числе те, которые ставят под сомнение безопасность 5G-оборудования китайской телекоммуникационной компании.



