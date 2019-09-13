Названа дата выхода потенциального бестселлера Redmi Note 8

Смартфон Redmi Note 8, анонсированный пару недель назад, обрел официальную дату релиза. Также была уточнена его рекомендуемая стоимость, и есть надежда, что к моменту его выхода модель Redmi Note 7 сильно подешевеет.

Новый Redmi Note 8 стоит от 140 долларов США за версию с 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, плюс есть модификации на 6-64 и 6-128 Гб за 170 и 200 долларов соответственно. Конечно же, цена актуальна для Китая, но никто не мешает заказать оттуда мобильник с глобальной версией прошивки, тем более что до релиза остались считанные дни.

В КНР Redmi Note 8 выйдет уже 17 сентября, менее чем через неделю, а мировые продажи начнутся через две-три недели. Смартфон, напомним, получил батарею 4000 мАч, ИК-порт для управления техникой, большой экран 6,3 дюйма с высоким разрешением Full HD, который занимает 90 процентов площади лицевой панели, плюс у него есть фронтальная камера на 13 Мп и сразу четыре основных модуля – 8, 2, 2 и сразу 48 мегапикселей. Мобильник может стать настоящим бестселлером, особенно на фоне того, сколько стоят новые Айфоны, в которых вообще нет инноваций.


Максим Мишенев, MobileDevice

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