Apple представила новый iPhone и iPad 7-го поколения

Американская компания Apple 10 сентября показала новейшие iPhone модельного ряда 2019 года. Первым в линейке стал iPhone 11.

Презентация состоялась в театре Стива Джобса, который находится на территории кампуса Apple Park в Калифорнии.

Фото: скрин видеотрансляции

Новинка получила дополнительный объектив для сверхширокоугольных фото. У нового iPhone 11 шесть цветов корпуса, в том числе нежно-фиолетовый.

В качестве аппаратной основы для смартфона выступил процессор нового поколения - A13 Bionic. Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах.

iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.

Стоимость новинки начинается с $699.

Компания Apple представила новый iPad 7-го поколения. Устройство получило 10,2-дюймовый экран, оно предназначено в качестве замены для 9,7-дюймового планшета.