IFA 2019: недорогие смартфоны и планшет Alcatel на базе Android

IFA 2019: недорогие смартфоны и планшет Alcatel на базе Android

Бренд Alcatel представил в Берлине (Германия) на выставке IFA 2019 ряд бюджетных мобильных устройств — смартфоны 1V и 3X, а также планшетный компьютер Smart Tab 7.

Аппарат Alcatel 1V оснащён 5,5-дюймовым экраном с разрешением 960 ? 480 точек. Над дисплеем располагается 5-мегапиксельная камера. Ещё одна камера с таким же разрешением, но дополненная вспышкой, установлена сзади. Устройство несёт на борту процессор Unisoc SC9863A с восемью ядрами, 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 16 Гбайт (расширяется за счёт карты microSD) и аккумулятор ёмкостью 2460 мА·ч. Использована платформа Android Pie (Go Edition).

IFA 2019: недорогие смартфоны и планшет Alcatel на базе Android

Более мощный смартфон Alcatel 3X снабжён 6,5-дюймовым дисплеем HD+ (1600 ? 720 точек) с небольшим вырезом в верхней части: здесь установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Основная камера выполнена в виде тройного блока с датчиками на 16 млн, 8 млн и 5 млн пикселей. В арсенале аппарата — процессор MediaTek Helio P23 (восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G71 MP2), 4 Гбайт ОЗУ, накопитель ёмкостью 64 Гбайт, слот microSD и аккумулятор на 4000 мА·ч. Операционная система — Android 9.0 Pie.

IFA 2019: недорогие смартфоны и планшет Alcatel на базе Android

Наконец, планшет Alcatel Smart Tab 7 располагает 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 ? 600 точек, четырёхъядерным чипом MediaTek MT8167B, 1,5 Гбайт оперативной памяти, флеш-модулем вместимостью 16 Гбайт, слотом microSD и батареей н 2580 мА·ч. Спереди установлена 2-мегапиксельная камера, сзади — 0,3-мегапиксельная. Применена ОС Android 9 Pie.

Цена Alcatel 1V, Alcatel 3X и Alcatel Smart Tab 7 — 79 евро, 149 евро и 79 евро соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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