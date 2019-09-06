Смартфон Xiaomi Mi 9 5G появился в базе TENAA с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ

Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Xiaomi в скором времени может представить производительный смартфон Mi 9 5G. Аппарат был замечен на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), что может означать его скорое появление на рынке.

Ввиду существенного прироста скорости при использовании технологии 5G пользователям будет требоваться больше дискового пространства для хранения информации. Согласно имеющимся данным, новый смартфон Xiaomi получит 12 Гбайт оперативной памяти, а также встроенный накопитель ёмкостью 512 Гбайт. Судя по всему, других отличий от оригинальной версии Xiaomi Mi 9 не будет.

Внешний облик устройства во многом похож на стандартную модель. Задействован 6,39-дюймовый дисплей, который поддерживает разрешение 2340 ? 1080 пикселей и имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры. На тыльной стороне корпуса размещается основная камера, сформированная из трёх сенсоров.

Смартфон Xiaomi Mi 9 5G получил флагманский 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Функционирование в сетях связи пятого поколения обеспечивает модем Snapdragon X50. В качестве источника питания задействована аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

В сообщении также говорится, что Xiaomi Mi 9 5G станет самым доступным 5G-смартфоном на рынке. В настоящее время наиболее дешёвым 5G-смартфоном является аппарат Vivo iQOO Pro 5G, розничная стоимость которого находится в районе $535.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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