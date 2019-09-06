IFA 2019: процессоры среднего уровня Qualcomm Snapdragon получат поддержку 5G

Компания Qualcomm в ходе выставки IFA 2019, которая сейчас проходит в Берлине (Германия), поделилась планами по внедрению поддержки 5G в свои мобильные процессоры.

Сейчас поддержка сотовых сетей пятого поколения в устройствах на базе флагманских чипов Snapdragon 855 и Snapdragon 855 Plus реализуется за счёт отдельного модема Snapdragon X50. Интегрированный 5G-модем, как ожидается, войдёт в состав будущего топового процессора Snapdragon 865.

Как сообщили в Qualcomm , в дальнейшем модем 5G планируется встраивать не только во флагманские изделия Snapdragon 8 Series, но и в чипы среднего уровня. Речь, в частности, идёт о решениях Snapdragon 7 Series и Snapdragon 6 Series.

Отмечается, что первые процессоры Snapdragon 7 Series с интегрированной поддержкой 5G увидят свет уже в четвёртом квартале текущего года. Использовать эти чипы намерены многие разработчики смартфонов, включая OPPO, Realme, Redmi, Vivo, Motorola, Nokia и LG.

Ориентировочно во второй половине 2020 года появятся процессоры Snapdragon 6 Series со встроенным модемом 5G. Выход таких решений позволит наладить выпуск относительно недорогих устройств для сотовых сетей пятого поколения.



