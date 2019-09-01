Характеристики смартфона Galaxy M30s с 48-Мп камерой появились на сайте Android Enterprise
Как мы уже сообщали, на текущий месяц намечена презентация смартфона среднего уровня Galaxy M30s. Теперь информация об этой новинке Samsung появилась на сайте Android Enterprise.
Подтверждены сведения о наличии 6,4-дюймового дисплея. Известно, что применена панель Super AMOLED формата Full HD+ с небольшим вырезом в верхней части для фронтальной камеры.
Основой смартфона послужит фирменный процессор Exynos 9610 с восемью вычислительными ядрами. Кроме того, не исключено применение улучшенного чипа Exynos 9611.
Данные Android Enterprise говорят о наличии 4 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит 64 Гбайт и 128 Гбайт.
В тыльной части корпуса расположатся сканер отпечатков пальцев и тройная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором. Питание, если верить имеющейся информации, обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч.
Сайт Android Enterprise говорит о том, что у смартфона нет модуля NFC. Аппарат получит симметричный порт USB Type-C.
Цена Galaxy M30s, как ожидается, составит от 210 до 280 долларов США.
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01.09.2019 07:19