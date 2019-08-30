Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99

В преддверии ежегодной выставки IFA 2019, которая откроется 6 сентября в Берлине, компания Lenovo анонсировала два новых планшетных компьютера Tab M7 и Tab M8. Оба устройства имеют встроенный режим Kid’s 3.0, который предлагает богатый выбор цифрового контента для детей до 12 лет.

В планшетах реализован дружелюбный и понятный ребёнку интерфейс, открывающий доступ к играм, встроенным приложениям, видеозаписям, книгам и другому образовательному контенту. Устройства поддерживают функцию родительского контроля, которая позволит ограничить время использования планшета. Кроме того, дисплеи планшетов сертифицированы TUV Rheinland, что означает наличие режима защиты глаз, который включается автоматически.

Lenovo Tab M7

Планшетный компьютер поставляется с 7-дюмовым IPS-дисплеем, который поддерживает разрешение 1024 ? 600 пикселей (соответствует формату WSVGA). На лицевой стороне расположена 2-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне имеется ещё одна камера на 2 Мп.

Аппаратной основой версии устройства с поддержкой Wi-Fi стал 4-ядерный чип MediaTek MT8321, тогда как в модели с поддержкой LTE задействована однокристальная система MediaTek 8765B. Покупатели смогут выбирать между версиями устройства с 1 или 2 Гбайт оперативной памяти, а также накопителем на 8, 16 или 32 Гбайт. Дисковое пространство может быть расширено за счёт использования карты памяти формата microSD ёмкостью до 128 Гбайт. В качестве источника питания используется аккумулятор на 3450 мА·ч.

Версия с 1 Гбайт оперативной памяти работает под управлением Android Pie Go Edition, а вариант с 2 Гбайт ОЗУ – Android 9.0 (Pie). Конфигурация дополняется адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмником сигналов GPS , а также 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения гарнитуры. Устройство имеет габариты 176,33 ? 102,85 ? 8,25 мм и весит 236 г.

Lenovo Tab M8

Данная модель имеет IPS-дисплей с диагональю 8 дюймов. Пользователям будут доступны версии устройства с поддержкой разрешения 1280 ? 720 пикселей (HD) и 1920 ? 1200 (Full HD). На лицевой стороне имеется 2-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера устройства с разрешающей способностью 5 Мп установлена на тыльной стороне корпуса.

«Сердцем» устройства стал 4-ядерный чип MediaTek Helio A22, который дополняется ускорителем графики IMG PowerVR GE. В розничную продажу поступят версии с 2 Гбайт ОЗУ и 16 Гбайт ПЗУ, а также с 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт ПЗУ. Автономность обеспечивается батареей на 5000 мА·ч.

В наличии адаптеры Wi-Fi 802.11 AC, Bluetooth 5.0, GPS-приёмник, 3,5-миллиметровый разъём. Программной основой устройства является платформа Android 9.0 (Pie). Планшет имеет габариты 199,1 ? 121,8 ? 8,15 мм и весит 305 г.

Оба новых планшета появятся в продаже в октябре 2019 года. Стоимость Tab M7 начинается от €99, Tab M8 с HD-дисплеем обойдётся в €139, а Tab M8 с поддержкой разрешения Full HD будет стоить от €159.



