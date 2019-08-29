Realme XT – первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп

Компания Oppo анонсировала смартфон Realme XT, раньше всех получивший фотокамеру с разрешением 64 Мп. Мобильник поступит в продажу в сентябре в двух градиентных оттенках – белом и темно-синем.



В Realme XT установлена четверная основная камера 64+8+2+2 Мп, где основной сенсор – это Samsung GW1. Также есть фронтальная камера 16 Мп, врезанная в экран Full HD+ Super AMOLED на 6,4 дюйма, закрытый стеклом Gorilla Glass 5. В Realme XT установят батарею 4000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, прошивку Color OS 6 поверх Android 9 и восьмиядерный 10-нанометровый процессор Qualcom 712 с частотой до 2,3 ГГц.



ОЗУ в смартфоне будет 4, 6 или 8 Гб, а объем встроенной памяти составит 64 или 128 гигабайтов. Также Realme XT получит два SIM-слота, порт USB-C для зарядки, отдельный, что немаловажно, разъем под наушники, слот под microSD и поддержку сотовых сетей LTE . Сперва смартфон появится в Индии, затем в Китае, а потом и в других странах мира. Его стоимость на момент анонса оставалась неизвестной.