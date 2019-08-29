Смартфоны OPPO Reno 2Z и Reno 2F оборудованы камерой-перископом

Помимо смартфона Reno 2 с камерой Shark Fin, компания OPPO представила аппараты Reno 2Z и Reno 2F, которые получили селфи-модуль, выполненный в виде перископа.

Обе новинки наделены экраном AMOLED Full HD+ с разрешением 2340 ? 1080 точек. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 6.

Фронтальная камера наделена 16-мегапиксельным сенсором. Сзади установлена четверная камера: она объединяет 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586, дополнительный датчик на 8 млн пикселей, а также пару 2-мегапиксельных блоков. Реализована система фазовой автофокусировки.

Версия Reno 2Z несёт на борту восьмиядерный процессор MediaTek Helio P90 (до 2,2 ГГц) с графическим ускорителем IMG PowerVR GM 9446. Модификация Reno 2F располагает восьмиядерным чипом MediaTek Helio P70 (до 2,1 ГГц) с ускорителем ARM Mali-G72 MP3. Вместимость флеш-накопителя составляет соответственно 256 Гбайт и 128 Гбайт.

Смартфоны наделены 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X RAM. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и сканер отпечатков пальцев в области дисплея.

Габариты составляют 162 ? 76 ? 9 мм, вес — 195 г. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА·ч. Применена операционная система ColorOS 6.1 на основе Android 9.0 (Pie).



