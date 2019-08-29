Смартфон Moto G8 Play получит чип MediaTek, 5,7? дисплей и аккумулятор на 4000 мА·ч

Компания Motorola в начале этого года выпустила смартфоны серии Moto G7. Вероятно, в настоящее время разработчики готовят новое поколение устройств серии Moto G, которые могут быть представлены в конце 2019 года. Как и прежде компания может представить сразу несколько новых аппаратов: Moto G8, Moto G8 Plus, Moto G8 Power и Moto G8 Play.

Теперь же стали известные некоторые параметры смартфона Moto G8 Play. Согласно имеющимся данным, устройство будет иметь кодовые названия XT-2015-2, XT2016-1 и XT2016-2 в зависимости от рынка.

Moto G7

В сообщении говорится о том, что Moto G8 Play будет оснащаться 5,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и поддержкой разрешения 1520 ? 720 пикселей (соответствует формату HD+). В отличии от предыдущих моделей, аппаратной основой Moto G8 Play станет чип MediaTek (предположительно Helio P60 или Helio P70). Также сообщается, что устройство будет выпускаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти, а ёмкость встроенного накопителя составит 32 и 64 Гбайт. Автономную работу обеспечит аккумуляторная батарея на 4000 мА·ч. Предполагается, что смартфон получит сканер отпечатков пальцев, который будет интегрирован в логотип компании на задней поверхности корпуса.

В качестве программной платформы будет задействована операционная система Android 9.0. Отмечается, что в настоящее время смартфон находится на ранней стадии разработки, поэтому о новых программных функциях, которые могут в нём появиться, ничего не известно. Ожидается, что компания выпустит устройство на рынках Европы, Бразилии , в Латинской Америке, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.



