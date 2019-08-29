Смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A70s получил сертификацию Wi-Fi Alliance

В марте нынешнего года компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A70. Вскоре у этого аппарата появится собрат в виде модели Galaxy A70s, которая, как сообщают сетевые источники, на днях получила сертификацию Wi-Fi Alliance.

Напомним, что смартфон Galaxy A70 оборудован дисплеем Infinity-U Super AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением FHD+ (2400 ? 1080 точек). В тыльной части установлена тройная камера в конфигурации 32 млн + 8 млн + 5 млн пикселей.

Аппарат Galaxy A70s получит ряд улучшений по сравнению с прародителем. Изменения могут коснуться системы камер и электронной «начинки».

Если верить имеющимся данным, новинка будет оборудована процессором Snapdragon 675, который объединяет восемь вычислительных ядер Qualcomm Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 612.

Смартфон выйдет в нескольких версиях. Объём оперативной памяти составит не менее 6 Гбайт. В качестве программной платформы указана операционная система Android 9.0 Pie.

Сертификация Wi-Fi Alliance означает, что официальная презентация модели Galaxy A70s уже не за горами.

По оценкам Gartner, компания Samsung является крупнейшим производителем смартфонов. Во втором квартале текущего года южнокорейский гигант реализовал 75,1 млн сотовых аппаратов, заняв примерно 20,4 % мирового рынка.



