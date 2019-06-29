Getac UX10: защищённый планшет с 10,1-дюймовым дисплеем

Getac UX10: защищённый планшет с 10,1-дюймовым дисплеем

Компания Getac анонсировала планшет повышенной прочности UX10, рассчитанный на использование на открытых пространствах, производствах, стройках и пр.

Новинка выполнена в соответствии со стандартами MIL-STD 810G и IP65. Это означает защиту от влаги, пыли, ударов, вибрации и перепадов температуры.

Экран имеет размер 10,1 дюйма по диагонали. Применена панель IPS с разрешением 1920 ? 1200 точек. Возможно распознавание до десяти одновременных прикосновений.

Топовая конфигурация предусматривает использование процессора Intel Core i7-8665U. Этот чип поколения Whiskey Lake содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,9 ГГц, максимальная — 4,8 ГГц. В состав процессора входит графический ускоритель Intel UHD 620.

Компьютер несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения до 16 Гбайт. В качестве накопителя применяется твердотельный модуль SSD вместимостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт.

Getac UX10: защищённый планшет с 10,1-дюймовым дисплеем

В арсенале планшета — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приёмник спутниковой навигационной системы GPS, модуль 4G для работы в сотовых сетях (опционально), тыльная 8-мегапиксельная камера, порты USB 3.1 Gen 2 Type-A и HDMI.

В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10 Professional.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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