Huawei по всему миру заключила 50 коммерческих контрактов в сфере 5G

В рамках проходящего в эти дни в Шанхае саммита, посвящённого сетям связи пятого поколения (5G), управляющий директор Huawei и президент бизнес-подразделения компании Дин Вэй (Ding Wei) рассказал о последних достижениях телекоммуникационного гиганта.

Помимо прочего он отметил, что в настоящее время компания заключила 50 коммерческих контрактов в сфере 5G по всему миру. При этом было отмечено, что объём поставок телекоммуникационного оборудования для построения 5G-сетей превысил отметку в 150 000 комплектов. Что касается контрактов, связанных с развитием сетей связи пятого поколения, то в сообщении господина Вэя говорилось о заключённых договорённостях с Южной Кореей, Великобританией, Швейцарией, Финляндией и некоторыми другими странами.

В плане количества подписанных соглашений компания Huawei , вероятно, является крупнейшим поставщиком, имея в активе 50 контрактов. Согласно имеющимся данным, на конец марта этого года Nokia заключила порядка 30 договоров на поставку оборудования для сетей 5G, тогда как в активе Ericsson было только 18 контрактов.

Напомним, китайский телекоммуникационный гигант продолжает занимать лидирующую позицию на мировом рынке сетей связи, имея 2160 патентов 5G SEP, тогда как Nokia зарегистрировала 1516 патентов в этой сфере. Согласно данным компании IPLytics, по состоянию на март 2019 года китайские компании подали заявки на 34 % основных патентов в сфере 5G, еще 25 % зарегистрированных технологий приходится на долю Южной Кореи, а ещё по 14 % имеется в активе США и Финляндии.



