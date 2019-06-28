Смартфон Lenovo Z6 Pro 5G представлен официально

В рамках проходящего в эти дни в Шанхае мероприятия Mobile World Congress 2019 был представлен ещё один смартфон, поддерживающий работу в сетях связи пятого поколения (5G). Речь идёт об аппарате Lenovo Z6 Pro 5G, который мало чем отличается от оригинальной версии устройства.

Новинка получила дисплей с узкими рамками и компактным каплевидным вырезом в верхней части для фронтальной камеры. В наличии 6,39-дюймовый дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED. Он занимает примерно 85,3 % передней поверхности устройства, имеет соотношение сторон 16,5:9 и поддерживает разрешение 2340 ? 1080 пикселей. Фронтальная камера устройства выполнена на базе 32-мегапиксельного сенсора. Основная камера включает в себя сенсор на 48 Мп, который дополняется датчиками на 16, 8 и 2 Мп.

Производительность устройства обеспечивается флагманским 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 855. Конфигурация дополняется графическим ускорителем Adreno 640, а работу в сетях связи пятого поколения обеспечивает модем Snapdragon X50. Устройство выпускается в нескольких конфигурациях, а максимальная комплектация предполагает наличие 12 Гбайт оперативной памяти и встроенного накопителя на 512 Гбайт. Поддерживается установка карт памяти ёмкостью до 1 Тбайт.

Смартфон имеет встроенные адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также приёмник сигналов GPS и NFC-чип. За автономность отвечает аккумуляторная батарея на 4000 мА·ч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки 18 Вт. При весе 185 г, гаджет имеет габариты 157,5 ? 74,6 ? 8,7 мм. Программная составляющая реализована на основе мобильной платформы Android 9.0 (Pie) с фирменным интерфейсом ZUI 11.

В рамках презентации не была раскрыта информация о том, когда смартфон Lenovo Z6 Pro 5G появится в продаже. Вероятно, эти данные, а также розничная стоимость новинки, будут озвучены позднее.



