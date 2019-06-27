Первые изображения Honor 9X: выдвижная камера и экран без выреза

Известный в кругу любителей гаджетов блогер Мукул Шарма (Mukul Sharma) в очередном сообщении на своей странице @stufflistings в соцсети Twitter поделился изображениями и некоторыми характеристиками якобы смартфона Honor 9X, анонс которого ожидается в третьем квартале текущего года.

По имеющейся у блогера информации, аппарат будет поддерживать технологию GPU Turbo 3.0, а также получит 32-Мп фронтальную и 48-Мп тыльную камеры. Что касается последней, то она, в отличие от «фронталки», не будет одинарной и обзаведётся дополнительным сенсором с широкоугольным объективом для пейзажной съёмки и датчиком глубины.

Ещё интереснее выглядит селфи-камера Honor 9X, и не только своим высоким 32-Мп разрешением. Как видно на одних изображениях, лицевая панель смартфона не имеет выреза, на других же показан верхний торец с выдвинутым из него блоком «фронталки». Если данные подтвердятся, то Honor 9X станет первой моделью бренда с подобной конструкцией. Но далеко не первым для материнской компании Huawei , в ассортименте которой уже имеются P Smart Z и Y9 Prime (2019) с аналогичным решением.

Ожидается, что Honor 9X будет построен на базе процессора Kirin 810 (2 ? Cortex-A76 2,27 ГГц, 6 ? Cortex-A55 1,88 ГГц, GPU Mali-G52 MP6, NPU), а источником питания ему послужит аккумулятор ёмкостью 3750 мА·ч. Кроме того, новинке прочат большой дисплей диагональю от 6,5 до 6,7 дюйма и операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9 «из коробки».



