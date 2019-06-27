5G-смартфону среднего класса Samsung Galaxy A90 предрекли переименование и оснащение 45-ваттной зарядкой

Ранее в этом месяце мы уже рассказывали о том, что в текущем году компания Samsung может выпустить модель Galaxy A90, которая окажется её первым смартфоном среднего уровня с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). На днях эту информацию подтвердил часто цитируемый блогер Ice Universe, который также упомянул наличие быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Такую же функцию ранее приписывали фаблету Galaxy Note 10 Pro, анонс которого ожидается в августе.

Другой известный «охотник за утечками» — OnLeaks — тоже не обошёл стороной готовящийся к дебюту среднебюджетный 5G-смартфон Samsung. Он утверждает, что несмотря модельный индекс формата SM-A90x, данный гаджет войдёт в состав нового семейства Galaxy R, которое южнокорейский гигант планирует запустить в скором времени. Будет ли модель называться Galaxy R90 или получит какое-то другое числовое обозначение, источник не уточнил. Зато он поведал, что в рамках премьеры R-серии будут представлены сразу два аппарата. Оба получат дисплей большой диагонали и тройной фотомодуль, но один из них будет отличаться поддержкой 5G-сетей, а особенностью другого станет некая уникальная функция камеры.

Напомним, что в начале июня в базе данных бенчмарка GeekBench появилась запись с результатами тестирования смартфона Samsung с кодовым обозначением SM-A9050. Согласно ей, устройство построено на базе процессора Qualcomm Snapdragon 675 с восемью ядрами Kryo 460 и графическим ускорителем Adreno 612, а также оснащается 6 Гбайт оперативной памяти.



