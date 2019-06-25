GSMA: 5G-сети не повлияют на прогнозирование погоды

GSMA: 5G-сети не повлияют на прогнозирование погоды

Развитие сетей связи пятого поколения (5G) уже давно является предметом бурного обсуждения. Ещё до начала коммерческого использования 5G активно обсуждались вероятные проблемы, которые могут принести за собой новые технологии. Некоторые исследователи считают, что 5G-сети опасны для здоровья человека, тогда как другие уверены в том, что сети связи пятого поколения значительно осложнят и снизят точность прогнозирования погоды.

Согласно недавним сообщениям, радиочастотный диапазон сетей 5G, распродаваемый на аукционе в США, имеет ряд частот, которые совпадают с теми, что используют некоторые метеорологические спутники. На основании этого метеорологи высказывают опасения в том, что 5G-сети повлияют на существенное снижение точности прогнозирования погоды.

Теперь же Ассоциация GSM (GSMA), представляющая собой торговую организацию, которая представляет интересы операторов связи по всему миру, опровергла утверждение о том, что 5G-сети повлияют на прогнозирование погоды. Представители GSMA считают, что сети связи пятого поколения и службы прогнозирования могут сосуществовать, не нанося вреда друг другу. В организации считают, что за распространением слухов о вреде 5G-сетей может стоять какая-либо организация, выступающая против распространения сетей связи пятого поколения. По мнению специалистов GSMA, 5G — это революционная сетевая технология, способная принести пользу всему человечеству, поэтому следует активно развивать и внедрять коммерческие сети связи пятого поколения по всему миру.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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