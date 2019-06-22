Huawei представила мощный планшет MediaPad M6

Компания Huawei провела анонс своего новейшего планшетного компьютера MediaPad M6 с топовой начинкой и множеством модификаций. Вернее, основных версий всего две, но каждая получила по нескольку конфигураций.



Huawei MediaPad M6 вышел с экранами на 8,4 и 10,8 дюйма, в обоих случаях с разрешением Quad HD или 2К. Младшая модель получила батарею 6100 мАч против 7500 мАч у старшей. Обе оснащены топовым процессором Kirin 980, слотом microSD, отдельным входом под наушники, портом USB-C для быстрой зарядки, а также сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку Home. Huawei MediaPad M6 вне зависимости от версии работает на Android 9 Pie с прошивкой EMUI, располагает камерами на 8 и 13 Мп и обладает приятным бонусом – мощной акустикой Harman Kardon из четырех динамиков.



Большой планшет выйдет уже совсем скоро, 10 июля, а более компактную модификацию можно будет приобрести 20 июля. Разумеется, речь идет о рынке Китая, и нижеприведенные цены актуальны именно для него.

8,4, Wi-Fi, 4 ГБ + 64 ГБ - $291

8,4, Wi-Fi, 4 ГБ + 128 ГБ - $349

8,4, 4G, 4 ГБ + 64 ГБ - $349

8,4, 4G, 4 ГБ + 128 ГБ - $393

10,8,Wi-Fi, 4 ГБ + 64 ГБ - $335

10,8,Wi-Fi, 4 ГБ + 128 ГБ - $393

10,8, 4G, 4 ГБ + 64 ГБ - $393

10,8, 4G, 4 ГБ + 128 ГБ - $508