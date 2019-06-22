Xiaomi ненадолго откажется от Mi Note и Mi Max

Компания Xiaomi положила конец слухам о моделях Mi Note и Mi Max, которые вот-вот должны были получить обновление. Теперь стало ясно, что именно Xiaomi намерена сделать с ними.



Напомним, что на неделе появилась информация о закрытии линеек Mi Note и Mi Max, а чуть позже другие инсайдеры выложили в сет характеристики новых представителей обеих серий. В итоге ошиблись все – по словам гендиректора Xiaomi, о Mi Note и Mi Max можно забыть, но всего на один год. Это означает, что обновление линеек вполне может состояться в 2020 году, а сейчас компания займется продвижением Redmi и новой серии СС – смартфонов для женщин.



Впрочем глава Xiaomi не стал со 100-процентной гарантией утверждать, что в будущем Mi Note и Mi Max все же выйдут – как ни крути, смартфоны нишевые, а у Note и вовсе очень много похожих моделей от самой Xiaomi. Вполне может статься, что Mi Note уйдет в небытие, а Mi Max обновится, потому что никто не выпускает столь крупногабаритные мобильники, к тому же, они весьма востребованы во многих странах мира.