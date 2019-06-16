Смартфон Motorola One Action появился на рендерах

Смартфон Motorola One Action появился на рендерах

Ранее сообщалось о том, что компания Motorola работает над созданием минимум двух смартфонов, которые должны пополнить серию One. Несколько дней назад стали известны подробности касательно технических характеристик устройства One Action. Теперь же в сети Интернет появились рендеры, раскрывающие некоторые важные аспекты устройства.

Согласно представленным изображениям, Motorola One Action будет иметь дисплей с отверстием в верхней части, предназначенным для фронтальной камеры. Основная камера устройства выполнена на основе трёх сенсоров. Судя по тексту, размещённому рядом с модулем камеры, смартфон получит широкоугольный объектив, который позволит снимать видео с высокой кадровой частотой. Точных данных относительно конфигурации нет, но предположительно фронтальная камера устройства может быть построена на базе 12-мегапиксельного сенсора. Что касается основной камеры устройства, то в её состав могут войти сенсоры на 12 и 5 Мп, дополненные широкоугольным объективом.

Смартфон Motorola One Action появился на рендерах

Согласно предыдущим утечкам, Motorola One Action получит 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и поддержкой разрешения 2520 ? 1080 пикселей. Аппаратной основой станет чип Samsung Exynos 9609 с графическим ускорителем Mali G72. Сообщалось о том, что в розничную продажу поступят версии устройства с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти, а также встроенным накопителем на 32, 64 и 128 Гбайт. Смартфон может дебютировать в синем и золотом вариантах цветового исполнения корпуса.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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