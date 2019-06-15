Китайские антимонопольные органы уже приступили к рассмотрению сделки NVIDIA и Mellanox

Квартальная отчётная конференция NVIDIA проходила уже в тот период, когда США и Китай начали сражаться за право Huawei вести бизнес в прежних условиях. Основателя и генерального директора NVIDIA тогда спросили, не боится ли он влияния этих проблем на решение китайских антимонопольных органов по поводу сделки с Mellanox, которую первая из компаний собирается купить за рекордные для себя $6,9 млрд. Израильская компания Mellanox Technologies хоть и не подчиняется китайской юрисдикции, все сделки подобного масштаба проходят согласование в тех странах, чьи интересы они затрагивают.

Тогда на отчётной конференции Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) на удивление наивно выразил уверенность в отсутствии у КНР мотивов для препятствования сделке между NVIDIA и Mellanox, заявив, что в сферу интересов бизнеса политика вмешиваться не должна. На этой неделе на конференции NASDAQ для инвесторов выступила финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), и ведущий мероприятия тоже задал вопрос о текущем положении дел с одобрением поглощения Mellanox.

Прогресс в этой сфере заметен, как призналась представительница NVIDIA, и американские регулирующие органы уже одобрили данную сделку. Переданы все необходимые документы и китайским антимонопольным органам, хотя те своё решение ещё не озвучили. Прочие предстоящие этапы согласования в NVIDIA считают простыми и незначительными, поэтому рассчитывают закрыть сделку до конца декабря этого года.



