MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На прошлой неделе Министерство промышленности и информационных технологий Китая выдало лицензии 5G операторам China Mobile, China Telecom, China Unicom и китайской сети вещания и телевидения. Это знаменует собой начало развёртывания коммерческих сетей 5G в Китае — в ближайшие годы в этой стране будет построена крупнейшая в мире сотовая сеть следующего поколения. Появление 5G также является крупным событием для индустрии смартфонов, поскольку оно будет в значительной степени способствовать развитию мобильных телефонов 5G.

В настоящее время Qualcomm , Huawei , Samsung, Intel , MediaTek и Spreadtrum уже имеют соответствующие чипы связи 5G, позволяющие создавать смартфоны. Но пока используется подход, когда модем 5G выступает внешним чипом, что создаёт сложности на пути продвижения массовых и относительно недорогих аппаратов.

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G. Председатель MediaTek Чай Минцзе (Cai Mingjie) воспользовался этим вопросом, чтобы разъяснить недоразумение. Он подчеркнул, что MediaTek является первой компанией в мире, которая выпустит самодостаточную однокристальную систему 5G.

Это действительно так: 29 мая MediaTek объявила о запуске 7-нм мильтидиапазонной однокристальной системы со встроенным модемом 5G Helio M70. Этот подход гораздо более энергоэффективен по сравнению с внешним модемом 5G. Модем Helio M70 в сотовых сетях нового поколения способен развивать скорость скачивания до 4,7 Гбит/с и скорость загрузки до 2,5 Гбит/с. При этом модем также сохраняет совместимость с технологиями от 2G до 4G. Образцы начнут поступать клиентам в третьем квартале, а пользователи получат смартфоны с новыми чипами в начале 2020 года.

В новейшей однокристальной системе MediaTek также впервые в мире применяются ядра ЦП с дизайном Cortex-A77 и ГП Mali-G77, которые были анонсированы ARM совсем недавно. Британский разработчик чипов сообщает, что производительность IPC в Cortex-A77 увеличилась на 20 % по сравнению с Cortex-A76. В задачах машинного обучения Cortex-A77 работает в 35 раз лучше, чем Cortex-A55. GPU Mali-G77 использует новейшую архитектуру Valhall, которая позволила увеличить производительность на 40 процентов и нарастить производительность в задачах машинного обучения на 60 процентов.



