Xiaomi очистит MIUI от рекламы

Компания Xiaomi наконец-то услышала негодования миллионов пользователей по поводу самой главной и чуть ли не единственной проблемы своей прошивки MIUI. Речь, конечно же, о встроенной в нее рекламе, которой в последних версиях стало очень много.



По словам представителей Xiaomi, в новых редакциях она сократит количество спама, притом радикально. Они отметили, что работа в этом направлении уже ведется, а та реклама, что останется, будет более умной. В нее внедрят алгоритмы, при помощи которых пользователи будут получать рекламу лишь на те темы, которые их интересуют. И это, само собой, медаль с двумя сторонами – с одной стороны, откровенного спама станет меньше, с другой стороны, алгоритмы будут учиться путем анализа личных данных пользователей, а это очень нехорошо.



Судя по всему, изменения будут ждать владельцев гаджетов Xiaomi уже в следующем апдейте MIUI, возможно, даже до релиза MIUI 11, которая, кстати, до сих пор не анонсирована. Впрочем, существует масса способов полного избавления прошивки от спама без SMS и регистрации – они все описаны в интернете, реализовать их не составит труда.