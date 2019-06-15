Xiaomi Mi 9T: смартфон за €300 с безрамочным экраном и камерой-перископом

Китайская компания Xiaomi, как и было обещано, представила сегодня, 12 июня, производительный смартфон Mi 9T, который поступит в продажу на европейском рынке в понедельник на следующей неделе.

Аппарат получил полностью безрамочный дисплей, у которого нет ни выреза, ни отверстия. Применена панель Super AMOLED размером 6,39 дюйма по диагонали с разрешением 2340 ? 1080 точек (формат Full HD+). Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля-перископа с 20-мегапиксельным сенсором. Сзади установлена тройная камера, в состав которой входят 48-мегапиксельный основной модуль (Sony IMX582), дополнительный 13-мегапиксельный блок со сверхширокоугольной оптикой и модуль с 8-мегапиксельным сенсором.

Вычислительная нагрузка легла на процессор Snapdragon 730, который содержат восемь ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 618 и сотовый модем Snapdragon X15 LTE со скоростью загрузки информации до 800 Мбит/с. Объём оперативной памяти — 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Гбайт.

Питание смартфон получает от аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч. Упомянуты модуль NFC , порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Операционная система — Android 9 Pie с надстройкой MIUI 10.

В день старта продаж, 17 июня, версию Xiaomi Mi 9T с накопителем на 64 Гбайт можно будет купить за €300, затем цена возрастёт до €330. Стоимость модификации с флеш-модулем на 128 Гбайт — €370.



