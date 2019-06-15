«Ланет» и lifecell запустили совместные тарифы

Интернет-провайдер «Ланет» запустил совместные тарифы с телеком-оператором lifecell. Мобильный трафик, связь и другие сотовые услуги войдут в новые пакеты «Ланет», доступные для Киева , сообщает ITC. , пишут AIN.UA

Существующие абоненты lifecell не смогут воспользоваться предложением — как пишет «Ланет», нужно обратиться к провайдеру и получить SIM-карту с новым номером.

Комплексные тарифы (интернет + связь)

Пакет «Ксенон+» — 279 грн за 4 недели:

Домашний интернет — 1000 Мбит/с до 2500 ГБ, потом 400 Мбит/с.

Мобильный трафик — 7 ГБ.

SMS по Украине — 100 сообщений.

Звонки на межсеть — 100 мин.

Звонки на lifecell — безлимит.

Пакет «Криптон+» — 279 грн за 4 недели:

Домашний интернет — 1000 Мбит/с до 2500 ГБ, потом 400 Мбит/с.

Мобильный трафик — 7 ГБ.

SMS по Украине — 100 сообщений.

Звонки на любые номера — 1000 мин.

Трафик с Facebook, Viber, WhatsApp, Skype и Telegram для мобильных устройств не тарифицируется. В первые 12 недель после подключения действует 25% скидка на комплексные тарифы.

Дата-тарифы

Эти пакеты подойдут для планшетов — в них нет мобильной связи и SMS, а объемы трафика больше.

Пакет «Аргон» — 249 грн за 4 недели:

Домашний интернет — 1000 Мбит/с до 2000 ГБ, потом 350 Мбит/с.

Мобильный трафик — 10 ГБ.

Пакет «Неон» — 199 грн за 4 недели:

Домашний интернет — 100 Мбит/с.

Мобильный трафик — 6 ГБ.

Это уже не первое сотрудничество lifecell с ШПД-провайдерами. Ранее мобильный оператор запустил совместные тарифы с «Воля». Аналогичные предложения есть у «Киевстар» — компания предлагает совместно оплачивать свой ШПД-интернет и мобильные услуги в тарифах «Все вместе».