«Ланет» и lifecell запустили совместные тарифы
Интернет-провайдер «Ланет» запустил совместные тарифы с телеком-оператором lifecell. Мобильный трафик, связь и другие сотовые услуги войдут в новые пакеты «Ланет», доступные для Киева, сообщает ITC. , пишут
Существующие абоненты lifecell не смогут воспользоваться предложением — как пишет «Ланет», нужно обратиться к провайдеру и получить SIM-карту с новым номером.
Комплексные тарифы (интернет + связь)
Пакет «Ксенон+» — 279 грн за 4 недели:
- Домашний интернет — 1000 Мбит/с до 2500 ГБ, потом 400 Мбит/с.
- Мобильный трафик — 7 ГБ.
- SMS по Украине — 100 сообщений.
- Звонки на межсеть — 100 мин.
- Звонки на lifecell — безлимит.
Пакет «Криптон+» — 279 грн за 4 недели:
- Домашний интернет — 1000 Мбит/с до 2500 ГБ, потом 400 Мбит/с.
- Мобильный трафик — 7 ГБ.
- SMS по Украине — 100 сообщений.
- Звонки на любые номера — 1000 мин.
Трафик с Facebook, Viber, WhatsApp, Skype и Telegram для мобильных устройств не тарифицируется. В первые 12 недель после подключения действует 25% скидка на комплексные тарифы.
Дата-тарифы
Эти пакеты подойдут для планшетов — в них нет мобильной связи и SMS, а объемы трафика больше.
Пакет «Аргон» — 249 грн за 4 недели:
- Домашний интернет — 1000 Мбит/с до 2000 ГБ, потом 350 Мбит/с.
- Мобильный трафик — 10 ГБ.
Пакет «Неон» — 199 грн за 4 недели:
- Домашний интернет — 100 Мбит/с.
- Мобильный трафик — 6 ГБ.
Это уже не первое сотрудничество lifecell с ШПД-провайдерами. Ранее мобильный оператор запустил совместные тарифы с «Воля». Аналогичные предложения есть у «Киевстар» — компания предлагает совместно оплачивать свой ШПД-интернет и мобильные услуги в тарифах «Все вместе».
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