Анонсирован смартфон Samsung Xcover 4s в защищенном корпусе

Компания Samsung провела показ своего нового смартфона Xcover 4s, наделенного довольно прочным корпусом. К сожалению, надежд мобильник не оправдал – все ждали анонса современного защищенного гаджета, а получили устройство из 2016 года, да еще и завышенной ценой.



На мировом рынке смартфон Samsung Xcover 4s появится уже летом текущего года, и купить его можно будет ровно за 300 евро. Для сравнения, эти же деньги можно отдать за топовый мобильник Xiaomi Redmi K20 с выдвижной камерой и безрамочным экраном. Новый Samsung Xcover 4s, который изначально должен был стоить не дороже 250 евро, может предложить старенький экран на 5 дюймов с широченными рамками и разрешением HD (соотношение сторон 16:9), далеко не самый мощный процессор Exynos 7885 и всего 3 гигабайта оперативной памяти при встроенных 32 Гб и поддержке карт microSD до 512 гигабайтов.



Словом, Samsung Xcover 4s устарел давным-давно, и единственное его преимущество – это корпус, защищенный от ударов, падений, царапин, перепадов температур, а также пыли и воды. Добавим, что емкость батареи смартфона составила всего 2800 мАч.