Китайские смартфоны наводнили вирусы

Google рассказал в своем блоге о том, что все без исключения китайские смартфоны содержат встроенные вирусы определенного семейства. На дешевых моделях они поставляются прямо из коробки, а на более дорогие загружаются через какое-то время по воздуху.

Как утверждает Google, мобильники из КНР все как один заражены вирусами линейки Triada, о которых стало известно еще в 2016 году. И можно было бы списать все на торговую войну между США и КНР, ведь Google – это американская компания, но нет, доля правды в ее заявлении все же имеется. Вирусы Triada действительно присутствуют в смартфонах китайских марок, притом не только от производителей из третьего эшелона.

В 2018 году компания «Доктор Веб» выявила их наличие в гаджетах Umi, Haier, Prestgio, Leagoo, Doogee, Zopo и других. Чаще всего вирусы встроены в прошивку и никак не удаляются, и остается либо смириться, либо избавиться от зараженного мобильника – мало ли, какие данные крадут эти вредоносы. Google предостерегает всех от использования гаджетов подобного рода и настоятельно рекомендует покупать смартфоны только проверенных брендов с мировым именем.

Максим Мишенев, MobileDevice


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