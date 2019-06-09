Nokia осваивает рынок США в нижнем сегменте в партнёрстве с операторами и надеется на 5G

HMD Global продолжает расширять предложения своих смартфонов в США выпуском новых моделей: Nokia 3.1 A — это первый телефон компании для сетей AT&T. А Nokia 3.1 C присоединился к уже присутствующей у оператора Cricket Wireless более крупной прошлогодней модели 3.1 Plus.

Оба телефона ориентированы на начальный уровень и практически идентичны по набору технических характеристик и функций. У них 5,45" экран с разрешением 720p; одиночная 8-Мп тыльная камера и 5-Мп фронтальная; аккумулятор ёмкостью 2990 мА·ч, экономные к потреблению энергии процессоры Qualcomm Snapdragon 429 (4 ядра Cortex A53); объём оперативной памяти — 2 Гбайт, а постоянной — 32 Гбайт, но имеется слот расширения microSD. Обе модели Nokia 3.1 оснащены современным портом USB-C, в отличие от недавно выпущенного более дорогого Nokia 4.2, получившего Micro-USB. При этом сохранён 3,5-мм аудиоразъём для наушников.

Отличительной особенностью 3.1 A и 3.1 C выступает эталонная платформа Android 9.0 Pie, но с некоторыми оговорками. Смартфоны не являются частью программы Android One по причине привязки к соответствующим операторам и индивидуальным настройкам. Но в остальном операционная система, как и у других моделей Nokia, очень близка к тому, что предлагает Google в своих смартфонах Pixel. И хотя покупателям не следует рассчитывать на гарантированное обновление платформы в течение двух лет и получение исправление безопасности на протяжении трёх лет, как предусматривает Android One, Nokia заявляет, что эти устройства будут получать обновления ОС и безопасности регулярно и как можно чаще в течение 1,5 лет.

HMD Global прилагает усилия в освоении рынка США и расширила спектр своих смартфонов до девяти моделей, начиная с устройств начального уровня вроде Nokia 3.1 и заканчивая моделями более высокого класса, такими как 6-камерный Nokia 9 PureView. Однако компания по большому счёту не присутствует в секторе устройств высокого и премиального классов, на которые приходится основная сумма продаж и прибыли в США.

Среди целей компании на рынке Северной Америки исполнительный директор HMD Global Флориан Сейш (Florian Seiche) выделил расширение сотрудничества с местными операторами связи для обеспечения сильного вхождения в сегмент предоплаты. Вице-президент по Северной и Южной Америке Маурицио Анжелоне (Maurizio Angelone) указал на трудности в освоении этого рынка: «Более года назад, делая первые шаги на рынке США, мы начали продавать разблокированные устройства через Amazon и Best Buy, а в этом году мы стали работать с некоторыми операторами, чтобы проверить, поможет ли это Nokia достичь большего масштаба в США».

Серия устройств Nokia, доступных в США: первые четыре модели привязаны к операторам, остальные пять продаются разблокированными

До сих пор наращивание масштабов происходило в нижнем ценовом диапазоне. Прежде были выпущены модели Nokia 2V для Verizon и Nokia 3.1 Plus для Cricket. Обе модели предназначены для абонентов с предоплатой. Состоявшийся запуск ещё двух версий 3.1 удваивает количество телефонов Nokia, реализуемых через операторов мобильной связи в США.

Маурицио Анжелоне отметил, что более престижные модели Nokia, такие как Nokia 7.1, вызвали интерес у американских клиентов, а Nokia 9 PureView прошла испытание в более высокой ценовой категории ($700). Вице-президент считает, что у компании есть возможность в течение следующих 12 месяцев выстроить более тесные отношения с операторами в рамках разворачивания сетей 5G и предоставить больше возможностей американским покупателям.

Nokia 9 PureView

10 июня Nokia 3.1 A появится в магазинах AT&T, таких как Walmart, а Nokia 3.1 C поступит в Cricket 14 июня. Цены на телефоны ещё не объявлены, но можно ориентироваться на диапазон между Nokia 2V за $79,99 и Nokia 3.1 за $159,99.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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