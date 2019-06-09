Apple и Huawei стали лидерами по надёжности смартфонов

Маркетинговая исследовательская компания Harris Interactive определила наиболее надёжные смартфоны в эксплуатации, которыми стали Huawei , Honor и Apple .

В исследовании было изучено 130 050 случаев обращений в сервисные центры большой европейской сети розничных магазинов электроники Darty. На основании этого было установлено какие бренды реже всего требуют ремонта за гарантийный срок, который в среднем составляет 2 года.

Лидерами с самым низким процентом отказов и поломок стали Huawei вместе с её брендом Honor, который даже обогнал саму китайскую компанию. Третье место заняла американская корпорация Apple . Таким образом, в первые 2 года после покупки смартфоны Honor, Huawei и Apple iPhone ломаются реже всего.

Помимо этого, было установлено, что средняя продолжительность использования смартфонами на сегодня составляет 3 года, что несколько больше показателей предыдущих лет.