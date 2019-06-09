Apple и Huawei стали лидерами по надёжности смартфонов

Маркетинговая исследовательская компания Harris Interactive определила наиболее надёжные смартфоны в эксплуатации, которыми стали Huawei, Honor и Apple.

Huawei vs Apple

В исследовании было изучено 130 050 случаев обращений в сервисные центры большой европейской сети розничных магазинов электроники Darty. На основании этого было установлено какие бренды реже всего требуют ремонта за гарантийный срок, который в среднем составляет 2 года.

Лидерами с самым низким процентом отказов и поломок стали Huawei вместе с её брендом Honor, который даже обогнал саму китайскую компанию. Третье место заняла американская корпорация Apple. Таким образом, в первые 2 года после покупки смартфоны Honor, Huawei и Apple iPhone ломаются реже всего.

Помимо этого, было установлено, что средняя продолжительность использования смартфонами на сегодня составляет 3 года, что несколько больше показателей предыдущих лет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Nokia похвасталась ночным режимом съемки в новом смартфонеNokia похвасталась ночным режимом съемки в новом смартфоне
Сотрудникам Huawei запретили общаться с американцамиСотрудникам Huawei запретили общаться с американцами
В App Store разрешили скачивать приложения до 200 МБ через сотовую сетьВ App Store разрешили скачивать приложения до 200 МБ через сотовую сеть
iPhone возглавили рейтинг самых проблемных смартфоновiPhone возглавили рейтинг самых проблемных смартфонов
WWDC 2019: iPadOS – операционная система для планшетов AppleWWDC 2019: iPadOS – операционная система для планшетов Apple
Блок рекламы


Похожие новости
Google: разработка Huawei собственной операционной системы угрожает безопасности США
Facebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны HuaweiFacebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны Huawei
Украинский стартап обвинил Apple в недобросовестной конкуренции. Компания пошла навстречу
Торговая война между США и Китаем приведёт к снижению поставок смартфонов в 2019 годуТорговая война между США и Китаем приведёт к снижению поставок смартфонов в 2019 году
Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компанииОснователь ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании
Apple обновила рекомендации для приложений, размещаемых в AppStoreApple обновила рекомендации для приложений, размещаемых в AppStore
Huawei Mate X достигает в сетях 5G скорости 1 ГБ/сHuawei Mate X достигает в сетях 5G скорости 1 ГБ/с
WWDC 2019: iPadOS – операционная система для планшетов AppleWWDC 2019: iPadOS – операционная система для планшетов Apple
WWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App StoreWWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App Store
iPhone возглавили рейтинг самых проблемных смартфоновiPhone возглавили рейтинг самых проблемных смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости