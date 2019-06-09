Google: разработка Huawei собственной операционной системы угрожает безопасности США

Alphabet, материнская компания Google , заявила, что если власти США продолжат вводить санкции против китайской Huawei , это может создать угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Financial Times, пишут AIN.UA

В Google считают, что из-за запрета обновлять Android на смартфонах Huawei китайский производитель займется созданием собственной версии системы. Она, в свою очередь, будет более уязвимой, уверены представители поискового гиганта.