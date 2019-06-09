Google: разработка Huawei собственной операционной системы угрожает безопасности США
Alphabet, материнская компания Google, заявила, что если власти США продолжат вводить санкции против китайской Huawei, это может создать угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Financial Times, пишут
В Google считают, что из-за запрета обновлять Android на смартфонах Huawei китайский производитель займется созданием собственной версии системы. Она, в свою очередь, будет более уязвимой, уверены представители поискового гиганта.
В мае администрация США добавила Huawei в черный список, запретив американским компаниям использовать оборудование китайского производителя. Причина — подозрения в шпионаже Huawei в пользу Китая.
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