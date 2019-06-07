Redmi K20 Pro скрывает действительно флагманскую начинку

Смартфон Redmi K20 Pro поступил в продажу несколько дней назад, и его уже разобрали на части, чтобы понять, из чего он состоит. Процесс выполнен не iFixit, так что баллы ремонтопригодности никто не выставлял, но это не Apple – тут все разбирается в два счета.

Как и следовало ожидать, внутри Redmi K20 Pro, несмотря на более чем демократичный ценник, находится именно та начинка, которую и заявила компания Xiaomi, разработчик этого мобильника. Все оказалось на месте, в том числе небольшой, но емкий аккумулятор, огромная зона основого динамика для большей громкости, а также упрощенный и от того надежный механизм выдвижной фронтальной камеры.

Кстати, из-за этой самой камеры в Redmi K20 Pro не заявлена защита от влаги, но де-факто она тут есть, пусть и частичная. Экран приклеен к корпусу по периметру, все разъемы имеют специальные резиновые вставки, и резиновая же прокладка есть на лотке для SIM-карт. Но самое главное – это гигантская в сравнении с современными смартфонами тепловая трубка. Ее наличие означает, что Redmi K20 Pro никогда не перегреется. Словом, смартфон получился со всех сторон очень удачным.

Максим Мишенев, MobileDevice


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