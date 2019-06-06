iOS 13 предотвратит быстрый износ аккумулятора

На WWDC 2019 компания Apple анонсировала iOS 13. В списке дополнительных функций записана функция «оптимизации заряда».

Как утверждает производитель, новая опция, поможет предотвратить быстрое «старение» аккумулятора за счет сокращения времени, которое iPhone проводит полностью заряженным. Система, анализируя ежедневную зарядку, научится предотвращать зарядку вашего iPhone выше 80%, пока вам этого будет достаточно.

С одной стороны новая функция сократит автономность iPhone от одного заряда, но это позволит аккумулятору дольше сохранять свою максимальную ёмкость. В зависимости от предпочтений пользователя, функция «оптимизации заряда» может быть отключена.