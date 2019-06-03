WWDC 2019: iOS 13 получила тёмный режим и стала быстрее

Только что, 3 июня 2019, Apple на мероприятии WWDC 2019 представлена новую версию iOS 13 для iPhone и iPad , которая получила целое множество нововведений и улучшений.

Быстродействие

Первым делом сказали об увеличении быстродействия – iOS 13 на 30% ускоряет сканирование Face ID, запуск приложений – в 2 раза, а объем самих приложений в App Store уменьшился на 60%.

Тёмный режим

Затем акцент был сделан на долгожданном общесистемном тёмном режиме Dark Mode, который включается в настройках и позволяет снизить напряжение на глаза в темноте, а также снизить энергопотребление OLED-дисплеев. Помимо этого, будет доступна высококонтрастная версия тёмного режима, которая уже используется в macOS.

Клавиатура и Напоминания

Стандартная клавиатура iOS 13 получила функцию ввода текста свайпом. Помимо этого, было обновлено предустановленное приложение «Напоминания», которое теперь при вводе задачи само определяет время, место и прочие условие выполнения задания.

Карты

Серьезные изменения затронули приложение «Карты, которое получило панорамные снимки в стиле Google Street View. Однако, для стран СНГ карты Apple являются не самым популярным сервисом.

Авторизация с помощью Apple ID

iOS 13 получила безопасную кнопку для авторизации в сторонних сервисах через аккаунт Apple ID, благодаря чему всего одним нажатием можно войти в приложение, при этом разработчики не смогут собирать пользовательские данные.

Memoji

Помимо этого, iOS 13 предлагает Memoji – виртуальные копии лица, которые можно обрабатывать (накладывать макияж и большое количество разнообразных аксессуаров), а также создавать стикеры для мессенджера.

Фото- и видеоредактор

В iOS 13 были расширены функции редактирования фотоснимков и видеозаписей, благодаря чему теперь можно обойтись без сторонних редакторов.

Siri и AirPods

Теперь Siri вместе с AirPods может читать сообщения из мессенджеров и даже отвечать на них. Помимо этого, устройства на iOS 13 смогут делиться аудиосигналом сразу на две пары наушников, что позволит совместно слушать музыку, смотреть фильм и так далее.