В App Store разрешили скачивать приложения до 200 МБ через сотовую сеть

Apple увеличила ограничение по загрузке приложений через GSM-сеть для App Store – ограничение на загрузку теперь составляет 200 МБ, вместо 150 МБ ранее.

App Store

Подобное ограничение предназначено для предотвращения случайного скачивания пользователями iOS большого сотового приложения, потратив на это лимит тарифного плана или денежные средства. Управлять лимитами пользователь не может. Также нельзя и проигнорировать предупреждение – система не даст скачать приложение больше 200 МБ без подключения к Wi-Fi.

В App Store разрешили скачивать приложения до 200 МБ через сотовую сеть

В последний раз Apple официально увеличила лимит на загрузку приложений по сотовой сети со 100 МБ до 150 МБ ещё в сентябре 2017 года.




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