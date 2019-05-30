Tianma показала 7,4-дюймовый гибкий дисплей с разрешением 3360?1440 пикселей

Крупнейший китайский производитель ЖК-дисплеев Tianma на выставке Computex 2019 представил 7,4-дюймовый складной дисплей.

Tianma

Анонсированный AMOLED-дисплей с разрешением WQHD и соотношением сторон 21:9 имеет радиус изгиба 3 мм, угол изгиба 0–180°, толщину модуля менее 0,25 мм. Как и гибкий дисплей в Galaxy Fold, экран Tianma складывается внутрь. Таким образом, производителям, использующим этот дисплей, скорее всего, придется добавить дополнительный экран на передней панели своих смартфонов.

Складная подложка экрана сделана из пластика, что делает его не только гибким, но и довольно тонким и портативным. 7,4-дюймовый экран имеет разрешение 3360?1440 пикселей, при этом толщина рамки составляет всего 0,9 мм.

Первые смартфоны со складным дисплеем Tianma появятся на мобильном рынке в первой половине 2020 года.


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