Примеры ночных фото с Redmi K20

Блогер Мукул Шарма (Mukul Sharma), в своем Twitter-аккаунте опубликовал несколько фото, сделанных в ночное время суток на смартфон Redmi K20.

Xiaomi Redmi K20 Pro

Хотя изображения и выглядят довольно не плохо, не обошлось и без проблем – камере явно не хватает динамического диапазона, из-за чего на некоторых фото присутствуют сильные затемнения. Также из-за отсутствия оптической стабилизации на главном 48-Мп модуле некоторые кадры смазаны.

Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20
Примеры ночных фото с Redmi K20

Напомним, что смартфон Redmi K20 оснащен тройной основной камерой, включающей главный модуль Sony IMX586 на 48 Мп (f/1,75), широкоугольный модуль на 13 Мп (f/2,4) и телеобъектив с 2-кратным зумом на 8 Мп (f/2,4).


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