Samsung Galaxy M40 получит тройную основную камеру на 32 Мп

Официальный дебют доступного смартфона Samsung Galaxy M40 состоится в Индии 11 июня. Уже известно, что новинка получит небольшое круглое отверстие в левом верхнем углу дисплея под селфи-камеру, тройную основную камеру, процессор Snapdragon 675 и дактилоскопический сканер на задней панели. Теперь в сети появились изображения и подробности о камере грядущего гаджета.

Samsung-Galaxy-M40

Старший вице-президент по бизнесу смартфонов Samsung India Асим Варси сообщил, что Samsung Galaxy M40 получит главный модуль основной камеры на 32 Мп. Разрешение селфи-камеры составит 16 Мп. Варси также упомянул, что Galaxy M40 будет флагманским предложением по цене около 20 000 рупий ($286).

Согласно более ранним сообщениям, Samsung Galaxy M40 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 675 с поддержкой графики Adreno 612, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9 Pie с фирменным интерфейсом One UI.




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