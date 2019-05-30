Samsung Galaxy M40 получит тройную основную камеру на 32 Мп

Официальный дебют доступного смартфона Samsung Galaxy M40 состоится в Индии 11 июня. Уже известно, что новинка получит небольшое круглое отверстие в левом верхнем углу дисплея под селфи-камеру, тройную основную камеру, процессор Snapdragon 675 и дактилоскопический сканер на задней панели. Теперь в сети появились изображения и подробности о камере грядущего гаджета.

Старший вице-президент по бизнесу смартфонов Samsung India Асим Варси сообщил, что Samsung Galaxy M40 получит главный модуль основной камеры на 32 Мп. Разрешение селфи-камеры составит 16 Мп. Варси также упомянул, что Galaxy M40 будет флагманским предложением по цене около 20 000 рупий ($286).