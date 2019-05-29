Семейство Xiaomi Mi 9 пополнится новым смартфоном
Китайская компания Xiaomi обнародовала тизер-изображение, говорящее о том, что в скором времени ожидается анонс нового смартфона семейства Mi 9.
Как можно видеть на иллюстрации, аппарат получит полностью безрамочный дизайн. У дисплея нет ни выреза, ни отверстия для фронтальной камеры.
Сообщается, что селфи-модуль будет выполнен в виде выдвижного блока, прячущегося в верхней части корпуса аппарата.
В тыльной части можно видеть тройную основную камеру с оптическими блоками, установленными по вертикали. Под ними располагается светодиодная вспышка.
У смартфона нет видимого сканера отпечатков пальцев. Соответствующий датчик расположится непосредственно в области дисплея.
Аппаратная основа, вероятнее всего, будет унаследована у «обычной» версии Xiaomi Mi 9, с подробным обзором которой можно ознакомиться в нашем материале. Это процессор Qualcomm Snapdragon 855, до 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 256 Гбайт. Экран AMOLED размером 6,39 дюйма по диагонали обладает разрешением 2340 ? 1080 точек.
Добавим, что в первом квартале нынешнего года Xiaomi реализовала 27,9 млн «умных» сотовых аппаратов. Это несколько меньше прошлогоднего результата, когда отгрузки равнялись 28,4 млн единиц.
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29.05.2019 17:19