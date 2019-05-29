В КГГА презентовали мобильное приложение Kyiv Smart City

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров представил журналистам приложение Kyiv Smart City. Сервис объединяет электронные услуги, которыми могут пользоваться киевляне, и предусматривает создание новых.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева ".

Загрузив приложение, пользователи могут привязать к аккаунту свою транспорта карточку, пополнять ее и покупать электронные QR-билеты. Постепенно в сервисе появятся и другие услуги: оплата коммунальных услуг; электронная демократия; домашние питомцы; сервисы водителя; медицина; детский сад; 1551; современный киевлянин; спорт и отдых; социальные услуги; информационный центр", - говорится в сообщении.

Сервисы находятся в процессе разработки, но пользователи уже могут выбрать, какой из них должен стать доступным в первую очередь. За каждую из функций можно проголосовать. Сейчас больше всего голосов набрали разделы: "Расписание" (более 3 тыс.голосов), "Маршруты на карте" (2300 голосов) в разделе "Городской транспорт", а также "Общественный бюджет" в разделе "Электронная демократия" и "Запись к врачу" - в разделе "Медицина".

"Цель приложения - уменьшить контакт между жителями и лицами или коммунальными службами, но при этом сохранить высокий уровень предоставления услуг. Поэтому Kyiv Smart City делает городские сервисы доступными на уровне пары команд на смартфоне", - отметил назаров.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал IT-сообщество объединить усилия для внедрения электронного управления. "Мы хотим сделать государство в смартфоне, правительство в смартфоне", - отметил он.